E-Lastenrad für Venrath-Kaulhausen​: Schweres Heben auf zwei Rädern​

Erkelenz Der Zweckverband Landfolge Garzweiler übergab eines von fünf E-Lastenfahrrädern an das Dorfforum. Das Rad steht den Anwohnern künftig zur freien Verfügung.

Nach zwei Jahren gemeinsamer Planung läuft nun das Projekt „Aktionsnetzwerk Zukunftsdörfer“ des Zweckverbands Landfolge Garzweiler aus. Ziel war es, die fünf Tagebauranddörfer Wanlo, Holzweiler, Venrath-Kaulhausen, Hochneukirch und Jackerath in den Fokus zu rücken, miteinander zu vernetzen und dabei eine nachhaltige und klimafreundliche Gesamtentwicklung der Ortschaften zu fördern. Als erstes „greifbares“ Ergebnis nach zahlreichen Gesprächen mit den Bürgern übergab die Landfolge Garzweiler nun eines von fünf E-Lastenfahrrädern an das Dorfforum Venrath-Kaulhausen. Das Rad kann nun als „kommunales Gut“ kostenlos von den Dorfbewohnern geliehen und genutzt werden.

„Uns war es von Anfang an wichtig, die Anregungen der Bewohner aufzugreifen – wir wollten aber auch für neue und nachhaltigere Mobilitätsarten sensibilisieren und haben in der Hinsicht auch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet“, erzählte Frank Heidemann, Projektleiter des Aktionsnetzwerks. Im Rahmen des Projektes seien viele Gespräche geführt und Themenabende mit den Dorfgemeinschaften veranstaltet worden. „Die Lastenfahrräder sind einer von vielen Bausteinen, die die Dörfer untereinander stärken sollen“, betonte Heidemann. Die anderen vier Räder wurden an die Ortschaften Holzweiler, Wanlo, Hochneukirch und Jackerath übergeben.