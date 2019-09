Jahreshauptversammlung des DRK-Kreisverbandes Heinsberg : DRK ist generationsübergreifend stark

Erkelenz Der Kreisverband Heinsberg hat sich mit zehn Büros breiter aufgestellt. Künftig sollen Fördermitglieder gewonnen werden.

Neben der Jugend, die sich in der Bewegung „Fridays for Future“ für ihre Zukunft stark macht, gilt es auch für Organisationen wie den DRK-Kreisverband Heinsberg, sich Gedanken über gute Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit zu machen. Kreisvorsitzender Dr. Michael Vondenhoff stellte bei der Jahreshauptversammlung in der Kreisgeschäftsstelle vor 110 Mitgliedern diese Parallele her: Angesichts von Klimawandel, Digitalisierung, demografischem Wandel und dem stärker werdenden Mangel an Haupt- und Ehrenamtlern müssten Junge und Alte gemeinsam die Weichen stellen. Ist das Rote Kreuz auch mit zehn Büros in den Quartieren breiter aufgestellt, sieht es sich doch Herausforderungen wie Gewinnung von Fördermitgliedern und Festigung bestehender Strukturen gegenüber.

Ein wichtiges Thema, das nach wie vor aktuell ist, sprach Kreisgeschäftsführer Lothar Terodde an. So war zum Ende des Jahres der langjährige Vertrag zur Beförderung von Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung mit dem Kreis ausgelaufen. Durch Einsatz von Landrat Stephan Pusch wurde eine für den Verband und die Fahrgäste schlechte Regelung auf Eis gelegt. „Für 2019 ist eine Reihe von Gesprächen geplant und das Jahr 2020 sieht so aus, dass wir die bisherige Regelung beibehalten können“, sagte er, voraussichtlich auch in den nächsten Jahren. Darüber hinaus erfreulich sei, dass das DRK seit August mit 34 anstatt zuvor 26 Linien im Bereich Individualfahrten unterwegs ist. Ebenso zukünftig von einiger Bedeutung ist, dass in Kürze die bauliche Erweiterung des DRK-Hauses in Hückelhoven abgeschlossen sein wird. Dann können auch dort Programme und Kurse aus dem DRK-Familienbildungswerk angeboten werden. Dafür werden Referenten und Dozenten gesucht. Und im August 2020 wird das DRK den Kindergarten in Birgden in Betrieb nehmen, fügte Lothar Terodde an – derzeit befinde man sich auf Personalsuche und konzeptioniere Außenbereich, Inneneinrichtung und pädagogische Ausrichtung. Das Betreiben eines weiteren Kindergartens sei zukünftig vorstellbar. „Die Arbeit in den Sozialräumen wird uns, sowohl im Kreis als auch in der Gesellschaft insgesamt, in den nächsten Jahren weiter beschäftigen“, betonte er, „derzeit stehen wir etwa in Gesprächen mit diversen Stadtverwaltungen im Kreisgebiet mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum mit einer gelingenden Quartiersanbindung in mehreren Städten im Kreis zu etablieren.“ Dazu gelte es, zusätzlich zu den rund 7000 Fördermitgliedern weitere zu gewinnen. Darüber hinaus berichtete er, dass der Schulsanitätsdienst einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung in den Einsatzeinheiten und Bereitschaften leistet.