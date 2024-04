Für Fachkräfte und Familien DRK organisiert Inklusionssymposium und Familientag

Zum ersten Mal organisiert das Deutsche Rote Kreuz einen Inklusionstag unter dem Motto „Ein Perspektivwechsel – Gemeinsam voneinander lernen!“ am 15. Mai von 9 bis 16.30 Uhr. Dabei soll es unter anderem um folgende Fragestellungen gehen: Was benötigen eigentlich Eltern von Kindern mit einer ADHS-Diagnose? Welche Funktionen haben herausfordernde Verhaltensweisen bei Kita-Kindern? Was passiert bei traumatischem Erleben? Und wie funktionieren Selbstfürsorge und Empowerment im Kita-Alltag? Diese und weitere Themen erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Fachtag mit Weiterbildungscharakter.