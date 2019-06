Drei neue Kirchenfenster in der Evangelischen Kirche präsentiert : Glaubensbekenntnis in Fenstern

Beim Festgottesdienst zu den neuen Kirchnfenstern: (v. li.): Heinrich Oidtmann vom Glasmalereibetrieb aus Linnich, Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Pfarrer Günter Jendges und Künstler Michael Franke. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Drei neue Kirchenfenster thematisieren in der Evangelischen Kirche Erkelenz das Thema Schöpfung.

Wie aktuell das Thema Schöpfung ist, klang beim Festgottesdienst in der Evangelischen Kirche immer wieder an. Der Gott und Schöpfer hatte die Welt in schöner Form erschaffen, und die Menschen verschmutzten sie immer mehr, führte etwa Pfarrer Günter Jendges aus. Am nahen Braunkohletagebau etwa sähe man, wie sehr er die Menschen beeinflusse. Im Gottesdienst, zu dem der Pfarrer Präses Manfred Rekowski, Bürgermeister Peter Jansen, 1. Beigeordneten Dr. Hans-Heiner Gotzen und eine Delegation aus den Partnergemeinden Berlitt und Kötzlin begrüßte, wurden drei neue Kirchenfenster zum Thema Schöpfung öffentlich präsentiert.

Mit den neuen Fenstern habe die Gemeinde jetzt ein visualisiertes Glaubensbekenntnis, das neben der Osterdarstellung und Darstellung des Heiligen Geistes jetzt die Schöpfung zeige, führte Präses Manfred Rekowski aus. Er zitierte aus Psalm acht, dem Schöpfungspsalm, und leitete vier Gedanken daraus ab. Alle Geschöpfe sind mit Herrlichkeit und Schönheit belegt, stellte er ebenso heraus wie dass die Kinder ein ganz besonderes Zeichen der Herrlichkeit Gottes sind – die Menschheit sei verantwortlich dafür, dass sie die Welt für diese erhält. Zudem heiße es, dass der Mensch nur wenig niedriger als Gott sei, um zu bebauen und zu bewahren sowie dass sich die Herrlichkeit sowohl in der Begrenztheit des Menschen als auch mit dem Blick in den Himmel zeige. „Das kommt auch den Fenstern zu – den Menschen, die ein- und ausgehen und denen, die zukünftig über die Schöpfung und das Glaubensbekenntnis predigen.“ Bürgermeister Peter Jansen betonte im Grußwort die Bedeutung des aktiven Einsatzes für die Erde: „Wir müssen uns in Gemeinschaft um die Umwelt und die Welt kümmern“, sagte er, „jeder in seiner Funktion.“ Die Fenster sind gelungen, lobte er, sie bereicherten auch das Leben in der Stadt. Einen Dank für die stets herzliche Aufnahme überbrachte Jochen Müller von den Partnergemeinden. Vor 60 Jahren war die Partnerschaft von Erkelenzern ins Leben gerufen worden. Einige aus den Partnergemeinden hatten kürzlich der ausführenden Glasmalerei Heinrich Oidtmann einen Besuch abgestattet und viele interessante Einblicke erhalten, erzählte er.

Info Fenster zum Schöpfungsthema Drei neue Fenster Mit Schriftzügen auf den beiden äußeren und bildlicher Darstellung auf dem mittleren Fenster widmen sie sich Gottes Schöpfung. Sie bilden mit den vorhandenen Fenstern von E. O. Köpke, Jesus Christus und Pfingsten, das Glaubensbekenntnis. Finanzierung: eine Spende. Künstler Michael Franke: Entwurf und Anleitung bei Herstellung und Einbau. Glasmalerei Heinrich Oidtmann, Linnich; mundgeblasenes Echtantikglas der Glashütte Lamberts. Musik Kirchenchor mit Leiterin Felicitas Weihmann-Grote und Kreiskantor Stefan Iseke.