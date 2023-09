Dreck-weg-Tag Erkelenzer räumen ihre Stadt auf

Oliver Winkelnkemper, der erste Jugendwart des Vereins betont, dass die Teilnahme nicht nur der Umwelt nutzt, sondern auch den Gesamtverein zusammenbringe und so das Gemeinschaftsgefühl stärke. Doch sie sind nicht die einzigen, die das Problem erkannt haben und aktiv werden. Yvonne Kalfhues, der designierte „Prinz“ der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft und ihr Team sammeln auf dem Johannismarkt. Kalfhues und ihren Freundinnen Daniela Rothgang und Monika Becker geht es vor allem darum, Werte zu vermitteln und ein Bewusstsein für Umweltschutz zu schaffen. Beim Karneval in seiner ursprünglichen Form ginge es nicht nur ums Feiern, sondern um Gleichheit und Zusammenhalt, erklärt Kalfhues. Jedoch scheinen insbesondere die Jugendlichen, die an Altweiber besonders gerne am Johannismarkt feiern, das nicht zu verstehen und werfen etwa die Deckel ihrer Partyklopfer achtlos auf das Kopfsteinpflaster. So gerne Yvonne I. und ihr Team sich für die Umwelt einsetzen, so einig sind sie sich auch, dass es am besten gar nicht notwendig sein sollte, überhaupt Müll aufsammeln zu müssen.