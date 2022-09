Dreck-Weg-Tag am Samstag : Erkelenzer machen ihre Stadt sauber

Auch die Kita am Hagelkreuz beteiligt sich am Dreck-Weg-Tag. Zuvor sind alle Kinder mit gelben Warnwesten ausgestattet worden. Foto: Christos Pasvantis

RP Am Samstag sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die Stadt zu säubern. Hunderte Menschen und 40 Gruppen machen bereits mit. Die Idee dazu stammt von Heimatpreisträger Heinz Dickert.

Hunderte Menschen, 40 Gruppen, Nachbarschaften, Vereine und Familien sowie 21 Kitas haben ihr Mitmachen bereits angekündigt: Am kommenden Samstag, 17. Oktober, wird in Erkelenz aufgeräumt. Beim „Dreck-Weg-Tag“ sind alle dazu aufgerufen, die Stadt von Müll zu befreien.

Die Stadt hat mit Unterstützung der NEW und dem Entsorgungsunternehmen Drekopf bereits zahlreiche Gruppen mit Utensilien wie Greifzangen ausgestattet. An die Kitas wurden 950 Warnwesten verteilt, die Kinder werden in dieser Woche bereits den Anfang machen und im Umfeld Müll sammeln. So auch die Kita am Hagelkreuz, die daraus sogar Projektwochen machen. „Die Kinder lernen spielerisch, was Müll ist und wie man ihn vermeidet. Und zum Schluss wird gesammelt“, erklärt Leiterin Alexandra Wirtz.