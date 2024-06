Hermann-Josef-Krankenhaus „Dr. Billy“ aus Burundi lernt von Erkelenzer Ärzten

„Dr. Billy“ war in den letzten drei Monaten in aller Munde in der urologischen Abteilung des Hermann-Josef-Krankenhauses in Erkelenz. Dr. Billy, das ist der 36-jährige Billy-Alex Ndayiragije aus Burundi, Allgemeinmediziner und Chefarzt einer Klinik in Bujumbara. Der Arzt hat drei Monate lang in Erkelenz im Krankenhaus und bei Unfallchirurg Dr. Peter Thevissen hospitiert und kehrt nunmehr mit vielen Erfahrungen, neuen Erkenntnisse und kleinen medizinischen Gerätschaften im Gepäck zurück in seine Heimat in Ostafrika. Sein Ziel ist es, sich als Facharzt in Urologie zu qualifizieren. Der Aufenthalt in Erkelenz ist ein großer Schritt in diese Richtung.