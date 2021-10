Dorfgemeinschaft Kückhoven Erkelenz : Nachfolger für langjährigen Vorsitzenden

Marcel Kornik (l.), dankt Jürgen Simon. Foto: ssv/ludwigs spalink

Erkelenz Generationswechsel in der Dorfgemeinschaft Kückhoven: Marcel Kornik löst den langjährigen Vorsitzenden Jürgen Simon in seinem Amt ab. Ihm zur Seite stehen Elisabeth Weberskirch, die als seine Stellvertreterin neu in den Vorstand gewählt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schriftführerin ist Andrea Ludwigs-Spalink, Kassierer ist Andreas Weberskirch. Nach langer Zeit konnten auch die Posten von Beisitzern wieder besetzt werden. Sascha Quasten, Stefan Rütten und Jürgen Simon werden je ein, zwei und drei Jahre dem Dorfgemeinschaftsvorstand angehören. Als Dank für seine Verdienste um die Dorfgemeinschaft wurde der scheidende Vorsitzende Ehrenmitglied.

Jürgen Simon, der über 30 Jahre der Dorfgemeinschaft angehört, wird sich in Zukunft verstärkt der Geschichte seines Wahl-Heimatortes widmen. Der gebürtige Mecklenburger hatte seit der Ausstellung zum 700-jährigen Bestehen des Ortes 2009, die er damals als Vorsitzender organisierte, seine Liebe zur Historie entdeckt. Durch das Anbringen von Schildern mit alten Fotoaufnahmen von historischen Personen und Gebäuden will die Dorfgemeinschaft die Erinnerung an frühere Zeiten wach halten.

(RP)