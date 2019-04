Dorfgemeinschaft Keyenberg, Westrich, Beverath : „Gemeinsam für unsere Dörfer“

Keyenberg Mit dem ersten Dorftrödel will der Verein „Dorfgemeinschaft Keyenberg, Westrich, Beverath“ das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft der vom Heimatverlust betroffenen Menschen stärken.

Die Meinung war einhellig: Die Idee für einen Dorftrödel in Keyenberg ist gut. Der Verein „Dorfgemeinschaft Keyenberg, Westrich, Beverath“, der sich das Motto „Gemeinsam für unsere Dörfer“ gegeben hat, veranstaltete auf dem Schulhof in Keyenberg einen Trödelmarkt. Ausschließlich private Trödler aus den fünf vom Tagebau Garzweiler II betroffenen und bedrohten Dörfern Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath sollten daran teilnehmen.

Die Resonanz war enorm: Mit zwei Dutzend Trödlern war der Schulhof rappelvoll. Von Spielzeug bis zum alten Pferdegeschirr, vom Porzellanteller bis hin zur kompletten Golfausrüstung gab es viele Sachen, die aus dem Keller und dem Schuppen geholt worden waren und die an Interessenten verkauft werden sollten. Es wurde viel geredet und besprochen bei diesem Dorftrödel: die anstehende Umsiedlung, weswegen sich manch einer von Sachen trennte, der Wunsch zu bleiben, weswegen Platz für Neues im Keller geschaffen wurde, das Gemeinschaftsgefühl, in einer Gruppe besser aufgehoben zu sein denn als Einzelner.

Er-lesene Köstlichkeiten Die nächste Aktion in Keyenberg im Sinne des Zusammengehörigkeitsgefühls gibt es am Dienstag, 9. April. Bei einer Benefizaktion zugunsten der Niershelden im Pfarrheim werden „Er-lesene Köstlichkeiten“ in Speisen und Texten präsentiert. Unter anderem wird dabei ein von Sternekoch Alexander Wulf mit den Kindern der Gruppe Niershelden hergestellten Menu serviert. Die Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft.

„Es hat Spaß gemacht“, sagte so mancher Trödler aus den Dörfern in eine der Kameras von Fernsehteams, die für die große, überregionale mediale Aufmerksamkeit für dieses Ereignis sprachen. Getrübt wurde der Spaß allenfalls ein wenig vom Besucherandrang. „Es hätten mehr sein können. Nach einem guten Auftakt war der Besuch zur Mittagszeit etwas verhalten“, meinte Britta Wagner, die eine der Ideengeberinnen für den Dorftrödel des Vereins ist.

Und dennoch: Es soll unbedingt eine Wiederholung geben, so die Bitte der Beschicker. Dann könnte es auch an eine Erweiterung des Dorftrödels mit einer Getränkebude und einem Kuchenbüffet gedacht werden. „Wir hätten jetzt schon viele Kuchenspenden haben können“, sagte Britta Wagner, „wir wollten aber erst einmal sehen, wie der Trödel überhaupt funktioniert.“

Dass er funktioniert, bestätigte unter anderem Bernd Pieper: „Als Handwerker wirft man nicht gerne Handwerk weg. Da ist es besser, die Geräte für einen Appel und ein Ei abzugeben, als im Container zu entsorgen.“ „Leider nicht viel los“, konstatierte Kati Gehrke an ihrem Stand, ohne die Idee des Dorftrödels in Frage zu stellen. Anders als sie freute sich die Standnachbarin darüber, dass sie „leergekauft“ ist. Das restliche Spielzeug aus dem Keller werde sie an ein Kinderheim abgeben. Viele Dinge konnte auch Hermann Schmitz an den Mann bringen: „Ein Vertikutierer und ein großer Grill waren schnell verkauft.“ Auf Gläser und selbstgemachte Vasen blieb er hingegen sitzen. Aber da ging es ihm nicht anders, als anderen, die ebenfalls mit Glas und Porzellan zugegen waren.