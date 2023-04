Jubiläum Dorfgemeinschaft Holzweiler feiert am Maibaum

Mit Ostern hat auch die Zeit begonnen, in denen es beinahe im Wochentakt Feiertage gibt. Als nächstes steht die Maifeier auf dem Plan, die nicht nur in der Erkelenzer Innenstadt auf dem Johannismarkt, sondern auch in vielen der Dörfer traditionell groß gefeiert wird. So ist es auch in Holzweiler, wo das Fest in diesem Jahr sogar einen ganz besonderen Anlass hat, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern. Die Dorfgemeinschaft Holzweiler wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und veranstaltet passend dazu wieder die Feierlichkeiten zum Übergang in den Mai. „Die alte Tradition zu Beginn des schönsten Monats des Jahres wird im Seilerdorf nach wie vor hochgehalten“, teilt die Dorfgemeinschaft mit. Nach zweijähriger Corona-Pause hatte die Veranstaltung im vergangenen Jahr erstmals wieder stattgefunden.