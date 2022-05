Dorferneuerungsprogramm : Fördergeld für Bauprojekte in Kückhoven und Brachelen

Die Luftaufnahme zeigt Kückhoven. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Für 772.000 Euro wird die Verschönerung von fünf Dörfern im Kreis Heinsberg vom Land unterstützt. In Kückhoven soll das Geld in den Neubau einer Mehrzweckhalle fließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Fünf Dörfer im Kreis Heinsberg profitieren in diesem Jahr vom erneut aufgelegten Dorferneuerungsprogramm der NRW-Landesregierung. Wie die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg mitteilen, stehen dafür insgesamt Fördermittel in Höhe von 772.000 Euro zur Verfügung.

Ein Großteil davon, 250.000 Euro, fließt in den Kostenpflichtiger Inhalt Neubau der Mehrzweckhalle von Kückhoven in Erkelenz. Auf dem Areal, auf dem derzeit noch Flüchtlingscontainer untergebracht sind, soll die neue Halle gebaut werden – die alte ist längst in die Jahre gekommen und zu klein. In dem Neubau soll es mehr Platz für die Vereine des Dorfs und für Feiern geben. Neu gebaut werden in Kückhoven darüber hinaus demnächst auch ein Spielplatz und eine Kita, zudem erhält die Grundschule einen Anbau.

Im Hückelhovener Ortsteil Brachelen werden 27.000 Euro beigetragen, die für den Teilabriss eines Gebäudes gedacht sind, mit dem ein ortsprägendes Gebäude freigestellt werden soll. Gefördert werden zudem Maßnahmen in Heinsberg-Dremmen (250.000 Euro für den Umbau des Dorfplatzes), Waldfeucht-Brüggelchen (195.000 Euro für die Aufwertung der Motte Bolleberg) und Gangelt-Schierwaldenrath (50.000 Euro für die Sanierung eines Gebäudes). Insgesamt fördert das Land NRW 265 Projekte für lebendige Dörfer. Dazu stehen in diesem Jahr 26,9 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Das Geld ist gezielt für Gemeinden und Dörfer mit bis zu 10.000 Einwohnern gedacht. Insgesamt sind seit 2018 so 123 Millionen Euro geflossen.