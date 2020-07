Auch Erkelenz mischt mit : Dokumentationszentrum für Tagebau

Ideen gesucht: Wie kann der Tagebau Garzweiler, wenn er ausgekohlt ist, in die künftige Landschaft eingebunden werden? Foto: WFMG/Zillmann (Archiv)

Erkelenz Der Zweckverband Landfolge Garzweiler plant die Einrichtung in Holzweiler hauptsächlich als virtuelles Museum. Neben Mönchengladbach, Jüchen und Titz gehört auch Erkelenz zu den kommunen, die sich zu dem Zweckverband zusammengeschlossenen haben.

Als hauptsächlich virtuelles Museum geplant ist das Dokumentationszentrum Tagebau Garzweiler, das nach den Vorstellungen des Zweckverbands Landfolge Garzweiler in Holzweiler seinen Sitz haben soll. Bei der jüngsten Verbandsversammlung in Mönchengladbach stellte die Geschäftsstelle den Delegierten der vier im Zweckverband zusammengeschlossenen Kommunen Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz eine Planungsstudie zu diesem Dokumentationszentrum vor.

Der 2017 gegründete Zweckverband, in dem sich die vom Tagebau Garzweiler II unmittelbar betroffenen Kommunen zusammengeschlossen haben, hat sich die zentrale Aufgabe gesetzt, die gemeinsame Entwicklung des Verbandsgebiets unter Berücksichtigung des regionalen Strukturwandels zum Ende der Braunkohlegewinnung zu fördern und voranzutreiben.

Eine der ersten Aufgaben ist dabei die Schaffung eines Dokumentationszentrums zum Tagebau. „Ziel des Projekts ist die Archivierung, Dokumentation und zeitgemäße Präsentation der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kulturlandschaft, insbesondere auch deren Siedlungskerne“, erläuterte Geschäftsführer Volker Mielchen in der Vorlage zur Versammlung, in der die Planungsstudie dargelegt wird.

In Holzweiler werde das „Grüne Band“ einen gestalteten Übergang zwischen Ort und Restsee herstellen. Naherholung und Tourismus würden dort eine wachsende Bedeutung erlangen. Insofern eigne sich Holzweiler in besonderem Maße als Standort für das geplante Projekt. „Das Dokumentationszentrum soll Impulse für weitere Entwicklungen der Ortschaft geben.“

In der vorgelegten Planungsstudie werden die Voraussetzungen für eine Verwirklichung des Dokumentationszentrums am Tagebau in Holzweiler dargelegt. Ein inhaltlicher Schwerpunkt sei die Erzählung der Geschichte der ehemaligen Orte und Landschaften der Tagebauregion. Ein weiterer wesentlicher Aspekt sei die bisherige und zukünftige Entwicklung der Region. Zeitlicher Schwerpunkt ist die Epoche des Tagebaus. Das jedem zugängliche Zentrum soll einen Bildungsauftrag erfüllen und einen außerschulischen Lernort darstellen. Bei einer Standortanalyse habe sich der Bereich um die östliche verlaufene Landstraße zwischen Ort und Tagebau als besonders geeignet herausgestellt.