Positionspapier mit zehn Punkten So soll es jetzt am Tagebaurand weitergehen

Viel ist in den vergangenen Monaten und Jahren über die Entwicklung des Tagebaus Garzweiler und der Landschaft um ihn herum diskutiert worden, etliche Male haben sich die Vorzeichen komplett geändert. Jetzt will die Stadt Erkelenz endlich in die planerische Umsetzung kommen. Ein in dieser Woche im Stadtentwicklungsausschuss diskutiertes Positionspapier soll in der kommenden Woche vom Stadtrat verabschiedet werden. Es beinhaltet fünf Ziele und zehn Eckpunkte für die Neuplanung der fünf geretteten Kohledörfer und 20 verschonten Quadratkilometer Land am Westrand des Tagebaus. Vor allem enthält es aber auch erstmals konkrete Aussagen darüber, wie die Umsetzung schon in den kommenden Monaten beginnen soll.