Konzert in Erkelenzer Leonhardskapelle Pop und Swing im Quartett

Großen Anteil am Gelingen des Abends und eine tragende Rolle hatte der einzige „echte“ Profi, Djamel Laroussi an der Gitarre. Der gebürtige Algerier brachte Tourerfahrung mit großen Bands mit und bereicherte den Abend mit erstklassigen Riffs und hin und wieder musikalischen Pirouetten am Ende eines Stücks.