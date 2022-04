Diskussionsrunde in Erkelenz : Wenig Gemeinsamkeiten bei der Kohle

Erkelenz Poliitiker von fünf Parteien diskutieren vor der Landtagswahl am 15. Mai in Erkelenz über den Kohleausstieg, die Energiewende und die Zukunft der Dörfer. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander.

Bleibt Lützerath doch erhalten? Sind die fünf Dörfer noch zu retten? Ist die Grenze einer Temperaturerhöhung von 1,5-Grad erreichbar? Einige Fragen, auf die es bei einer Podiumsdiskussion in der Erkelenzer Stadthalle am Dienstagabend keine abschließenden Antworten gab. Eingeladen hatten die Bündnisse „Alle Dörfer bleiben“ und „Menschenrecht vor Bergrecht“.

An der „zentralen Wahlkampfbefragung der Parteien durch die Klimabewegung“ nahmen fünf Kandidaten für die Landtagswahl in NRW am 15. Mai teil, die durchaus unterschiedliche Ansichten vertreten, welche Relevanz das Pariser Klimaabkommen hat. Ralf Noten aus Düren, CDU-Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz des Landtags, verwies darauf, dass nach der aktuellen Leitentscheidung 2026 überprüft werden soll, wie es mit dem Tagebau Garzweiler II weitergehen soll, bis 2038 sollen die Klimaziele erreicht werden, 2030 sei ein mögliches Ausstiegsdatum, aber nur dann, wenn die Energieversorgung gesichert sei. Günstige Energie sei für die Wirtschaft und den Erhalt von Arbeitsplätzen unabdingbar.

Antje Grothus aus Buir, ehemaliges Mitglied der „Kohlekomisssion“ warnt davor, dass es in Lützerath eine Eskalation wie im Hambacher Forst geben könnte. „Lützi“ könnte das zweite „Hambi“ werden. Die neue Landesregierung habe es in der Hand, dies zu verhindern durch klare Aussagen zum Erhalt der Dörfer in einer neuen Leidentscheidung.

Er war sich in dieser Frage einig mit FDP-Kandidat Dietmar Brockes aus dem Rhein-Erft-Kreis, der Sprecher der FDP-Landtagsfraktion für Industrie und Energie ist. Das Land NRW strebe die Klimaziele ambitioniert an, aber es benötige eine gesicherte Energieversorgung, die durch den Krieg in der Ukraine in Frage gestellt sei. Eine Versorgungssicherheit, die bezahlbar bleibe, habe Einfluss auf den Klima- und Umweltschutz.