Nach mehreren Vorfällen Diskussion über Flüchtlingssituation in Gerderath

Im Gerderather Bezirksausschuss verlas der Vorsitzende Peter London (CDU), stellvertretender Bürgermeister der Stadt, nun eine Mitteilung und berichtete über die Situation. Demnach laufe der Mietvertrag für das Objekt „Zur Burg“ noch bis Ende 2025 – wie es danach weitergehe, müsse die Stadt noch klären. Klar ist laut London aber: „In Erkelenz gibt es viele Flüchtlinge, und bei deren Aufteilung kann sich ein so großer Ort wie Gerderath nun mal nicht aus der Verantwortung ziehen.“ Schließlich ist Gerderath der größte Erkelenzer Stadtteil außerhalb der Innenstadt. Bei der Suche nach Unterkünften gebe es in Gerderath nun mal wenig Möglichkeiten. London sprach unter anderem den Kirmesplatz oder die Fläche am ehemaligen Bahnhof bei der Feuerwache an – aber ob dies passende Standorte seien? „Mir fallen ehrlich gesagt wenig passende Flächen in Gerderath ein“, so London. Die Stadtverwaltung habe jedenfalls zugesichert, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Ein Termin mit den Beschwerdeführern, Bürgermeister Stephan Muckel und dem Ersten Beigeordneten Hans-Heiner Gotzen sei bereits angesetzt worden.