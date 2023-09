Diözesankönig Christian Helpenstein aus Erkelenz „Ein Schützentraum geht in Erfüllung“

Für Veronika und Christian Helpenstein ist es der Höhepunkt ihrer Schützenlaufbahn. „Ein Schützentraum wird wahr“, sagt der König, der bereits als Schülerprinz gehofft hatte, irgendwann König werden zu können. Dass er nun sogar den Diözesanverband Aachen vertreten darf, war einer Nacht- und Nebelaktion im vergangenen Jahr geschuldet. Ausgerechnet am Wochenende des eigenen Schützenfestes legte Helpenstein dabei mit seinem Freund Christian Mertens knapp 1000 Kilometer an zwei Tagen zurück, um zweimal in den Delbrücker Ortsteil Ostenland im Kreis Paderborn zu fahren. Bewerber aus sechs Diözesen traten in den sportlichen Wettstreit um das höchste Schützen-Amt. Helpenstein setzte sich am Schießstand durch. Er weiß, bei wem er sich bedanken muss: „Heinz-Bert Hanraths aus Tüschenbroich hat sich sechsmal mit mir zu Einzeltrainingsstunden getroffen und mir sehr weitergeholfen“, sagt Helpenstein. 27 Ringe traf er mit drei Schuss.