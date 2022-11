Große Ehre für Schützen : Diözesan-Standarte ist in Erkelenz

Lövenich Der Erkelenzer Bezirkskönig Christian Helpenstein sicherte sich im Sommer auch die Würde des Diözesankönigs. Nun empfingen die Schützen die lang ersehnte Standarte.

Diözesankönig Christian Helpenstein sprach von einem „absoluten Gänsehautmoment“. In der Lövenicher Kirche St. Pauli Bekehrung marschierten am Freitag zahlreiche Fahnenträger mitsamt ihrer Standarten ein, alles nur für den König und seine Königin Veronika: Christian Helpenstein, der auch König der Erkelenzer Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau ist“ und Bezirkskönig ist, hatte sich im Sommer in Ostenland (Kreis Paderborn) beim Schießen der Diözese Aachen durchgesetzt. Ein Höhepunkt war für Helpenstein schon das letzte Oktoberwochenende, als die Erkelenzer Schützen zu den mehr als 500 aktiven Teilnehmern des Diözesankönigsfestes in Mayen (Rheinland-Pfalz) gehörten.