Acoustic Night Erkelenz Irische Musiker begeistern ihr Publikum

Teresa Horgan besang im Song „The King’s Shilling“ das Schicksal einer Frau, die ihren Mann nicht wiedersehen wird, weil er für den König in den Krieg zieht. Michael Coult untermalte ihren Gesang passend mit der Bodhran, einer irischen Handtrommel. „The Rambling Boys of Pleasure“ beklagt dagegen das Schicksal eines Mannes, der von seiner Freundin des Geldes wegen verlassen wird. Éilis Kennedy stimmte zudem Lieder in der alten gälischen Sprache an, die in den westlichen Regionen Irlands noch gesprochen wird. Am Ende des Abends verhinderten Standing Ovations den Abgang der Musiker. Zwei Zugaben forderte das begeisterte Publikum.