Digitalisierung Kreis Heinsberg: bei schnellem Internet weit vorne, bei digitalen Jobs noch nicht

Kreis Heinsberg : Strukturwandel durch digitalen Wandel

Für den Kreis Heinsberg will die Wirtschaftsförderungsgesellschaft den digitalen Wandel mit dem im Rheinischen Revier anstehenden Strukturwandel verbinden. Foto: dpa, Arno Burgi

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg ist bei der digitalen Infrastruktur unter den ländlichen Regionen in NRW sehr gut aufgestellt. Bei digitalen Jobs aber weniger. Die Wirtschaftsförderung setzt Hoffnung in den Strukturwandel im Rheinischen Revier.

Die digitale Infrastruktur, die schnelles Surfen im Internet erlaubt, ist im Kreis Heinsberg inzwischen sehr gut ausgebaut. Dies bestätigt der NRW-Digitalisierungskompass, den das Forschungsinstitut Prognos für die Rheinische Post erstellt hat. Platz 17 von 53 Landkreisen und kreisfreien Städten.

Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, erfreut das ebenso wie Gunter Schaible, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Aachen. Dennoch ruft Schirowski sowohl Politik als auch Unternehmer dazu auf, dem Gesamtkomplex der Digitalisierung noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, während Schaible mit dem Blick von außen bereits Erreichtes lobt.

Ulrich Schirowski, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Kreis Heinsberg: Strukturwandel im Rheinischen Revier als Chance für die Digitaliesierung ergreifen. Foto: WFG/Karl Brunn

Info Hohe Quote bei gigabit-fähigen Haushalten Digitalisierung insgesamt Der Kreis Heinsberg liegt laut NRW-Digitalisierungskompass auf Platz 31 von 53 Landkreisen und kreisfreien Städten; bundesweit auf Platz 163. Digitale Infrastruktur Platz 17 in NRW. „Denkbar ist sogar, dass wir noch besser dastehen, was ein Markterkundungsverfahren ergeben könnte, das derzeit für uns durchgeführt wird, denn: Insbesondere in ehemals stark unterversorgten Kommunen wie Gangelt, Selfkant und Waldfeucht verfügen wir inzwischen über eine Glasfaserabdeckung von nahezu 100 Prozent. Auch gehen wir davon aus, dass bereits 90 Prozent aller Haushalte im Kreis mit einer Leistung von mindestens 30 MBit pro Sekunde abgedeckt sind und dass 75 Prozent aller Haushalte bereits heute potenziell gigabit-fähig sind“, erklärt Ulrich Schirowski. Angesiedelte Digitalunternehmen Platz 36. Digitale Arbeitsplätze Platz 40. Ballungsräume und Metropolen sind laut IHK Aachen im Vorteil, die sich in „Hubs“ und „Clustern“ organisieren. Darüber könnten aber auch Akteure im ländlichen Raum Digitalstrategien umsetzen, die Nähe zu Hochschulen suchen und Kooperationen ermöglichen, erklärt Geschäftsführer Gunter Schaible: „Das alles mit dem Ziel, die Region auf Wachstumskurs zu halten und Arbeitsplätze zu schaffen.“

„Es ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, dass der Kreis Heinsberg bei der digitalen Infrastruktur vor allen anderen ländlichen Regionen in Nordrhein-Westfalen liegt“, befindet Schirowski, „wo wir hingegen noch aufholen können, ist die digitale Infrastruktur in einigen Gewerbegebieten. Und worauf wir achten müssen, sind die Ansiedlung von Digitalunternehmen und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze in diesem Bereich. Bislang verfügen wir erst über einzelne, sehr gute Unternehmen, aber noch kein breites Angebot.“

Gunter Schaible, Geschäftsführer der IHK Aachen: „Coworking Space“ in Heinsberg für junge digitale Unternehmen eine „erstklassige Einrichtung“. Foto: HEIKE LACHMANN/IHK Aachen



Chancen für den Kreis Heinsberg sieht Ulrich Schirowski im anstehenden Strukturwandel, der die Zeit nach dem Braunkohlenabbau im Rheinischen Revier vorbereiten soll. Chancen erkennt Gunter Schaible darin, „wie mutig die Region bereits digital unterwegs ist“. Es gebe schon zahlreiche innovative Unternehmen mit digitalen Konzepten und Kunden rund um den Globus, und darüber hinaus sei mit der „Werkbank“ in Heinsberg „ein in dieser Form im ländlichen Raum seltener ,Coworking space’ geschaffen worden. Eine erstklassige Einrichtung, um digitale Prozesse anzustoßen und um jungen Menschen in der Region Chancen zu eröffnen.“

Noch aber liegt der Kreis Heinsberg bei der Anzahl digitaler Unternehmen und digitaler Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen auf hinteren Rängen. Platz 36 beziehungsweise 40. Dass sich die Region in diesen Feldern verbessern muss, steht für Ulrich Schirowski außer Frage. Warum aber hat die mittlerweile sehr gute Infrastruktur diese Werte nicht längst angehoben? Zunächst einmal antwortet der Geschäftsführer der Kreiswirtschaftsförderung selbstkritisch: „In unserer Kampagne ,Spitze im Westen’ werden wir unsere digitale Infrastruktur künftig stärker in den Fokus rücken müssen, um mehr Unternehmer aus diesem Sektor zu holen. Derzeit befindet sich die Kampagne bereits in der Überarbeitung.“ Einen zweiten Grund für die hinteren Plätze sieht er darin, dass es in einigen Gewerbegebieten weiterhin Nachholbedarf gibt, was schnelles Internet betrifft: „Vor einigen Jahren, als die Deutsche Glasfaser in den Kreis Heinsberg kam und nach den Privathaushalten das Interesse in den Gewerbegebieten abgefragt hat, scheuten manche Unternehmen die Kosten. Das habe ich damals in vielen Gesprächen gehört. Andere wiederum hatten bereits viel Geld in Standleitungen der Telekom investiert. Momentan aber höre ich, dass bei vielen Unternehmern, die damals ablehnten, jetzt die Erkenntnis reift, dieses Thema noch einmal zu überdenken“, erwartet Schirowski demnächst eine strukturelle Verbesserung für den digitalen Arbeitsmarkt.