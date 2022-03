Lambertusmarkt, Mittelalterfest und Co. : Diese Veranstaltungen stehen 2022 in Erkelenz an

2019 war der Marktplatz zum Konzert der Goodfellas rappelvoll. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Das Erkelenzer Stadtmarketing will nach zwei Jahren Pause wieder voll durchstarten. Unter den Veranstaltungen sind auch einige mit einem ganz neuen Konzept.

Ans Feiern ist derzeit vielen Menschen in Erkelenz angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine nicht zumute. Und dennoch darf der Blick angesichts einer sich entspannenden Corona-Pandemie mit Vorfreude auf die kommenden Monate gehen. Denn nach zwei schwierigen Jahren will die Stadt nun wieder ein buntes Programm anbieten. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Osterbrunnenschmücken Der erste Termin im Veranstaltungskalender ist seit mehr als 25 Jahren das Osterbrunnenschmücken. Die angehenden Schulkinder in den Kitas dekorieren den Brunnen auf dem Marktplatz mit selbst gebastelten Kunstwerken. Das soll in diesem Jahr am Donnerstag, 7. April, stattfinden.

Info Termine lediglich unter Vorbehalt Corona Niemand kann sagen, wie sich die Pandemie im Lauf des Jahres noch entwickelt. Deswegen stehen die Veranstaltungen nur vorbehaltlich fest, wie das Stadtmarketing mitteilt. Nähere Details zu den Terminen werden noch bekanntgegeben. Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung.

Bike`n`BBQ und Kräuterfest Am Wochenende um den 14. und 15. Mai wird aus Fahrradfrühling und Grillmeisterschaft erstmals „Bike‘n‘BBQ. Karin Jentgens vom Stadtmarketing erklärt: „Nicht nur der Name wird aufpoliert, die ganze Veranstaltung wird vollständig runderneuert.“ Die Innenstadt präsentiert sich nahezu autofrei, geschmückt und mit vielfältigem Programm. Die lokale Gastronomie widmet sich dem Thema Barbecue auf dem Marktplatz. Auf Haus Hohenbusch führt eine Kräuterwerkstatt in die vielfältigen Möglichkeiten zur Verwendung von Kräutern ein.

Reit- und Springturnier Vom 26. bis 29. Mai findet die traditionelle Pferdesportveranstaltung auf Hohenbusch wieder statt. Ausrichter ist der Erkelenzer Reit- und Fahrverein.

NEW-City-Lauf Am 12. Juni wird für alle Altersgruppen und Leistungsklassen wieder der beliebte Stadtlauf rund um den Lambertusturm stattfinden. Bei der letzten Auflage im Sommer 2019 meldeten sich knapp 1600 Teilnehmer an.

Lambertusmarkt Auch der wichtigste Termin soll nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden: Vom 16. bis 20. Juni lockt der Lambertusmarkt mit einem vielfältigen Musikprogramm, leckerem Essen, Getränken und toller Stimmung ans Alte Rathaus. Wohl zu keinem anderen Termin dürfte die Erkelenzer Innenstadt so gut gefüllt sein. Veranstalter Stephan Jopen ist seit Jahren dafür verantwortlich, einige der bekanntesten Bands der Region auf die Bühne zu holen.

Niederrheinischer Radwandertag Eine Veranstaltung, die sich ebenfalls bewährt hat: Am 3. Juli dreht sich alles ums Fahrrad. Mit zahlreichen Touren können Teilnehmer die Region erkunden, ob im Kreis Heinsberg oder beispielsweise auch im Rhein-Kreis Neuss. Dabei ist auch eine Spielplatzroute für Familien.

Mittelalterliches Sommerfest Die Burg bietet am 9. und 10. Juli die Kulisse zum „bislang größten mittelalterlichen Sommerfest in der Erka-Stadt“, die der Verein „Freunde der Burg“ ankündigt. Viele Lagerer und Marktstände haben sich angekündigt, um damit die Burg, die Burgwiese und den Ziegelweiherpark zu bespielen und zu beleben. Musik, Gaukler, Pferdeshow und vieles mehr erwartet die Besucher.

Burgkirmes Dutzende Schausteller sind vom 9. bis 12. September in der Innenstadt zu Gast. Neben dem klassischen Kirmesbummel für die ganze Familie ist auch das Feuerwerk am Freitagabend sehenswert.

Dreck-Weg-Tag Eine Stadt macht sauber: Am 17. September ruft Erkelenz erstmals alle Bürger dazu auf, die Stadt von Müll und Unrat zu befreien.

Kulinarischer Treff und Automobil-Ausstellung Traditionell im Doppelpack gibt es diese beiden Veranstaltungen: Die Automobil-Ausstellung lockt am Wochenende um den 24. und 25. September, beim kulinarischen Treff bietet am Sonntag dann die lokale Gastronomie-Szene ihre besten Kreationen an.

Bauernmarkt Der große Markt auf Haus Hohenbusch wird am 2. und 3. Oktober wieder dutzende Stände und naturnahe Produkte bieten.

Französischer Markt Diese Delikatessen-Veranstaltung fand auch während der Pandemie statt, nun soll vom 21. bis 23. Oktober aber wieder unbeschwert, mit vollständigem Programm und zahlreichen französischen Händlern genossen werden.

Adventsdorf Vom 25. November bis 1. Januar lädt der kuschelige Weihnachtsmarkt zum Glühweintrinken ein. Auch die Nikolaus-Kutschfahrt am 4. Dezember soll wieder stattfinden können.