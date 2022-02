In der Erkelenzer Innenstadt : Diese Lokale stehen noch leer

Erkelenz Stark vergünstigte Mieten für vier Geschäfte in der Innenstadt sollen Interessenten anlocken. Bald eröffnet ein neuer Skateshop in Erkelenz.

Auch in der Erkelenzer Innenstadt gibt es zu viele Ladenlokale in bester Lage, die leerstehen. Um das zu bekämpfen, hat das Land NRW im vergangenen Jahr das Sofortprogramm Innenstadt aufgelegt, um Geschäftsgründern in Stadtzentren für zwei Jahre mit äußerst attraktiven Konditionen einen guten Start zu ermöglichen. Davon profitierte im vergangenen Jahr auch Erkelenz, vier Lokale sind bereits wiederbelebt worden – mit einem neuen Skateshop, der auf der Kölner Straße 3 direkt neben dem Friseur Hairkiller Mitte/Ende Februar eröffnen wird, kommt bald ein fünftes hinzu. Für vier leerstehende Geschäfte sucht die Stadt allerdings noch Mieter.

Weiterhin leer steht das Lokal am Markt 16 neben dem Café Tante Käthe. Dort residierte zuletzt Bodyneeds, davor lange das Schuhhaus Brandes. Auch das Geschäft an der Aachener Straße 46, in dem vor dem Umzug das Tante Käthe war, ist zu haben. Neu hinzugekommen sind nun durch einen Ausbau der Fördermaßnahme zudem zwei weitere Geschäfte direkt am Markt. Das Bistro Patrick‘s (Markt 19) hat zum Februar geschlossen, die Räumlichkeiten sind auf dem Markt. Gleiches gilt für die Immobilie direkt daneben am Markt 19a – dort saß einst der Grieche Delphi, das Geschäft steht seit geraumer Zeit leer.