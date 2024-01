Neuer Laden in Erkelenz „Karneval ist ein Saisongeschäft“

In gewisser Weise betreibt Guido Diehl einen Pop-up-Store – und das schon seit mehr als 15 Jahren. Nur knappe zwei Monate zu Jahresbeginn bietet der Kaufmann aus Heinsberg seine Waren an. Dann schließt er sein Geschäft, um zehn Monate später wieder zu öffnen. „Karneval ist halt ein Saisongeschäft“, sagt er. Anfang Januar hat er an der Ecke Neumühle/Paul-Rüttchen-Straße 7 seinen Karnevalsshop Diehl eröffnet, in dem es fast alles rund um den Karnevalstrubel gibt.