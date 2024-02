Erkelenzer Land Diebstahl und mehrere Einbrüche am Wochenende

Am Karnevalssamstag stahlen bislang unbekannte Täter zwischen 18 und 20 Uhr einen an der Parkhofstraße in Hückelhoven geparkten E-Scooter, der mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt war. Ebenfalls in Hückelhoven drangen Unbekannte zwischen Freitag, 9. Februar, 16 Uhr und Samstag, 10. Februar, 10 Uhr gewaltsam in den Lagerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Jülicher Straße ein und erbeuteten einen Laptop und einen Router. Aus dem Fahrradraum entwendeten sie zudem ein Pedelec. In Wegberg-Dahlheim drangen zwischen Donnerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr und Freitag, 9. Februar, 8.40 Uhr Einbrecher gewaltsam in ein am Philosophenweg gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld. Aus einem an der Friedhofstraße in Wegberg abgestellten Fahrzeug wurde zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 8.15 Uhr ein Autoschlüssel gestohlen.