Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Diebe erbeuten Fahrzeuge, Spirituosen und Bargeld

Die Polizei wurde in den vergangenen Tagen nach Diebstählen und Einbrüchen zu diversen Tatorten im Erkelenzer gerufen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Auf Beutetour waren Diebe und Einbrecher in den vergangenen Tagen. Sie stahlen neben Fahrzeugen auch Bargeld, Spirituosen und Tabak. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Spirituosen und Tabakwaren erbeutet Nachdem sie gewaltsam ein Tor geöffnet hatten, gelangten Einbrecher auf das Grundstück eines Bürogebäudes an der Ottostraße in Baal. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein. Dort stahlen sie unter anderem Spirituosen und Tabakwaren. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, und Montag, 23. Mai, 8.30 Uhr.

Auto, Motorroller und E-Scooter gestohlen Am Montag kam es im Stadtgebiet von Hückelhoven zum Diebstahl eines Autos und eines Kleinkraftrads. Einen grauen VW Golf mit Heinsberger Kennzeichen entwendeten Unbekannte zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr von einem Parkplatz an der Haagstraße in Hückelhoven. Einen Peugeot-Motorroller stahlen die Täter zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr auf der Straße Markt. Ebenfalls am Montag stahlen Diebe zwischen 8 und 10 Uhr einen E-Scooter, der sich im Abstellraum eines Hauses an der Nohlmannstraße in Hilfarth befunden hatte.

Einbruch in Garage Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend, 23. Mai, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 24. Mai, 7 Uhr, aus einer Garage in der Straße An Schmette Lenned in Schwanenberg zwei Pedelecs. In der gleichen Nacht öffneten Täter auch ein Fahrzeug, das am Pfarrer-Erich-Fuchs-Ring stand. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Geldbörse samt Inhalt. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden, klärt nun die Kriminalpolizei.

Schloss reicht nicht aus Trotz Sicherung mit einem Kettenschloss entwendeten Diebe am Bahnhof in Wegberg einen E-Scooter. Der Tatzeitraum lag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr am Montagnachmittag, 23. Mai. Zwischen dem 13. und dem 23. Mai drangen Diebe in einen Transporter ein, der an der Harbecker Straße in Harbeck auf einem frei zugänglichen Innenhof stand. Sie stahlen Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren.