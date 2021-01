Erkelenz : Die Sternsinger sind am Freitag auf dem Markt

Die Sternsinger bringen den Segen – nur anders. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Zu „normalen“ Zeiten ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus, bringen den Segen und sammeln Spenden für bedürftige Kinder in aller Welt. In der Corona-Krise aber geht das nicht – und daher präsentieren sich die Sternsinger an verschiedenen Plätzen. Erste Erfahrungen zeigen: das funktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sternsinger waren in den vergangenen Tagen eifrig unterwegs – natürlich dieses Mal unter ganz anderen Vorzeichen, und längst nicht so wie sonst mit persönlichen Kontakten zu den Menschen an den Haustüren.

Sarah Steingießer sorgt in der Erkelenzer Pfarrei Christkönig mit den kleinen Sängerinnen und Sängern derzeit für den Segen. Nach ihren Angaben funktioniere das alternative Konzept, das sich die Gemeinde ausgedacht hat: „Wir waren beispielsweise auf den Parkplätzen von Verbrauchermärkten. Da haben wir insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch in der Hinsicht, dass die Menschen ihre Dankbarkeit zeigen und bereit sind, die Spendenbüchsen zu füllen. Jeder hat sich bislang an die geltenden Hygieneregeln gehalten, was sicherlich eine tolle Sache ist.“