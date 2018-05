Erkelenz: "Die längste Geburtstagsparty der Welt"

Erkelenz Frank und Andrea Maraite werden am 10. November als neues Prinzenpaar der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 proklamiert. Der Verein stellte sie jetzt der Öffentlichkeit vor und präsentierte zugleich den närrischen Fahrplan.

In der nächsten Session werden Frank und Andrea Maraite das Gesicht der EKG sein, die auf Roland und Kristina Knippertz folgen. Dass es dazu gekommen ist, hat eine nette Vorgeschichte, die von Frank Maraite gerne erzählt wird: "2016 waren wir auf der Suche nach einem Kostüm für Rosenmontag bei Deiters in Mönchengladbach. Beiläufig nahm ich da deren Karnevalskalender mit, der alle Rosenmontagstermine bis zum Jahr 2050 aufgelistet hatte. Zu Hause schaute ich dann in den Kalender und entdeckte, als ich das zweite Mal darin blätterte, dass ich das nächste Mal 2019 an Karneval Geburtstag habe, an Veilchendienstag, meinen Sechzigsten." Lange habe es danach nicht mehr gedauert, bis aus der Idee ein Vorhaben wurde. Und dieses stellte die EKG jetzt auf Haus Hohenbusch vor. Zweites Thema dort waren die Termine der EKG, die bereits für die nächste Session feststehen: von der Anmeldung für den Rosenmontagszug am 8. November ab 20 Uhr in der Gaststätte Oerather Mühle bis zum Rosenmontagszug am 4. März 2019 ab 14.11 Uhr. "Wir rechnen damit, dass der Rosenmontagszug in Erkelenz wieder so groß wie in diesem Jahr werden wird", sagte Helmut Jopen, der erste stellvertretende Vorsitzende der EKG.