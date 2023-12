Fotos Die Bilder des Jahres 2023 in Erkelenz

Während Lützerath fällt, läuft die intensive Neuplanung der fünf geretteten Kohledörfer am Tagebau. Im November präsentiert die Landesregierung die neue Braunkohle-Leitentscheidung, auch in den Monaten zuvor sind viele Politiker in den Dörfern. Hier NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in Keyenberg.