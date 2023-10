Stadtverband feiert Jubiläum Die besten im Erkelenzer Sport

Die Ehrungen werden bei der Jubiläumsfeier am 16. November in der Stadthalle durchgeführt, bei der nicht nur die ersten drei Plätze der jeweiligen Kategorien bekanntgegeben werden, sondern auch Mitglieder des Stadtsportverbands für ihre ehrenamtliche Leistung geehrt werden.„Das ist einfach eine unheimlich tolle Wertschätzung für jeden Sportler – ich komme ja selber aus dem Sport“, sagte Thomas Giessing, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg. Der ehemalige Leichtathlet wurde 1982 in Athen Europameister mit der 4-mal-400-Meter-Staffel und startete 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. „Es ist unsagbar wichtig, die Leistungen der Akteure anzuerkennen, damit die breite Bevölkerung an diesen Erfolgen teilhaben kann und stolz auf die Arbeit und Errungenschaften ihrer Nachbarn und Mitbürger ist“, sagte Giessing – „dafür haben wir mit der Sportlerehrungeinen schönen und festlichen Rahmen geschaffen“.