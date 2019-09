Humorist Willibald Pauels in Erkelenzer Stadthalle : Lachen als ein Zeichen der Freiheit

Erkelenz Der im Kölner Karneval bekannt gewordene Humorist Willibert Pauels, von Beruf katholischer Diakon, trat auf Einladung des Orgelbauvereins St. Lambertus in der ausverkauften Stadthalle auf.

Kirche und Karneval – Religion und Humor – Glauben und Lachen: Passt das zusammen oder liegt da ein Widerspruch vor? „Das passt“, sagt Diakon Willibert Pauels voller Überzeugung. Den Beleg lieferte der Mann aus dem Bergischen Land in kurzweiliger, scheinbar oberflächlicher, aber durchaus tiefsinniger Form in der Erkelenzer Stadthalle. Auf Einladung des Orgelbauvereins St. Lambertus Erkelenz gastierte Pauels in seiner Paraderolle als „Bergischer Jung“, mit der er jahrzehntelang im Kölner Karneval an vorderster Front agierte; trotz oder gerade wegen seiner Tätigkeit als Diakon im Bistum Köln. Die Zahl seiner Auftritte hat der Kabarettist und Komödiant nach gesundheitlichen Problemen drastisch reduziert, er tritt nur noch bei besonderen Gelegenheiten auf. Bei der Benefizveranstaltung zugunsten des Orgelprojekts von St. Lambertus freuten er und insbesondere die Organisatoren sich sehr darüber, dass binnen weniger Tage sämtliche Eintrittskarten ausverkauft waren und so auch dank der Unterstützung einiger Sponsoren eine beachtliche Summe auf das Spendenkonto des Orgelbauvereins fließen konnte.