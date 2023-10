Deutscher Schulpreis 2023 Viel Lob für Erkelenzer Franziskusschule

Beim Deutschen Schulpreis 2023 hat es die Franziskusschule aus Erkelenz unter die besten 15 Schulen des Landes geschafft. Zum vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehenen Hauptpreis reichte es beim Finale in Berlin am Donnerstag zwar nicht, Schulleiterin Hedwig Michalski ist aber trotzdem stolz: „Wir haben schon vorher gesagt, dass alleine die Nominierung für uns ein großer Erfolg ist. Ein Jurymitglied sagte mir gerade, dass die Entscheidung am seidenen Faden hing und wir ganz knapp unterlegen sind“, sagte Michalski. Die Franziskusschule nimmt ein Preisgeld von 5000 Euro mit nach Hause.