Deutsche Post will agieren : Briefkästen für Erkelenzer Umsiedlungsorte bis Dezember

Die Deutsche Post will sich darum kümmern, dass in den Umsiedlungsorten in Erkelenz bald Briefkästen stehen.

Erkelenz Der Umsiedlungsort für die Menschen aus Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich wächst. Ans Linienbusnetz sind die Orte inzwischen angeschlossen, allerdings fehlt den ersten Einwohnern ein Briefkasten der Deutschen Post.

Um Post zu verschicken, müssen sie zurzeit noch weite Wege in Kauf nehmen, wurde am Bürgermonitor unserer Redaktion berichtet. Diese Situation soll sich ändern, kündigt die Deutsche Post nun auf Anfrage unserer Redaktion an.

„Wir hoffen, bis Ende Dezember Briefkästen in den Orten aufgestellt zu haben“, erklärt Pressesprecherin Britta Töllner. Geplant seien ebenso viele Standorte wie in den bisherigen Dörfern. „Zurzeit suchen unsere Planer nach geeigneten Stellen. Anschließend sind die Eigentümer von Gebäuden, an die wir einen Briefkasten anbringen könnten, zu befragen oder Bauanträge zu stellen, sollten wir die Kästen frei aufstellen wollen.“ Ziel sei es, wie bundesweit bei der Deutschen Post üblich, dass in Wohngebieten ein Briefkasten in maximal 500 Metern erreicht werden kann.