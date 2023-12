Johannes Spitzlei Der „vergessene“ Bürgermeister von Erkelenz

Entsprechend der schlechten wirtschaftlichen Lage der Stadt verfiel auch das Alte Rathaus zusehends. Ab 1907 verließ die Stadtverwaltung das Gebäude. Durch die Anbindung an das Eisenbahnnetz und die Ansiedlung von Industrieanlagen (etwa Anton Raky mit der Internationalen Bohrgesellschaft) stieg der Wohlstand in Erkelenz in einem ungeahnten Maße. Die Bürger suchten nach einem repräsentativen Ausdruck und wollten das Alte Rathaus abreißen lassen und es nach den Plänen des Erzdiözesanbaumeisters Heinrich Renard mitten auf dem Markt und etwas erhöht in einstiger Form neu entstehen lassen. Das Projekt scheiterte an den Kosten und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Danach gab es sowohl Bürger, die sich für den Erhalt des Alten Rathauses einsetzten, als auch solche, die es abreißen lassen wollten. Auf der 600-Jahrfeier der Stadt Erkelenz im Jahre 1926 führte der Geschichts- und Altertumsverein eine Tombola zur Renovierung des Rathauses durch. Er wollte in dem Gebäude ein Heimatmuseum einrichten. Diese Idee wurde in Verbindung mit dem Rathausbauverein und dem Museumsverein in den Jahren 1930/31 verwirklicht. Zu diesem Zweck öffnete man auf der südlichen Schmalseite die Arkaden und versah das Walmdach mit Dachgauben, so dass es als Museumsräumlichkeit benutzt werden konnte. Das Gebäude erhielt wieder einen weißen Anstrich.