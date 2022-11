Martinsfest 2022 : Der Heilige Martin und die Kinder ziehen durchs Erkelenzer Land

Foto: Ruth Klapproth 10 Bilder Kinder und der Heilige Martin singend unterwegs

Erkelenzer Land In vielen Dörfern in der Region haben Kinder und Eltern bereits gemeinsam St. Martin gefeiert. Mit bunten Laternen in der Hand, fröhlichen Liedern auf den Lippen und musikalischer Unterstützung zogen sie durch die Straßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gefeiert wird die Geschichte von Martin von Tours, besser bekannt als St. Martin. Der heilige Martin, hoch zu Ross, war vor den Toren von Amiens unterwegs, als er auf einen frierenden Mann traf. Daraufhin teilte er mit einem Schwert seinen Mantel und überreichte seinem Gegenüber die eine Hälfte.

Wir haben für Sie einige der Umzüge besucht und ein paar schöne Fotos zusammengestellt.

(mwi)