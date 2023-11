Dennis aus Hürth in Hückelhoven Der Berufsschüler aus Leidenschaft im Gymnasium

In seinem aktuellen Bühnenprogram kriegen Dennis-Fans dann ganz private Einblicke in das Leben des Bauarbeiters, denn: Er und Larissa sind im Begriff, den Bund der Ehe einzugehen. Seither plagt den baldigen Bräutigam Ungewissheit – Fragen, wie „Wer bekommt die bessere Steuerklasse?“, „Wird Oma Claudia Brautjungfer?“, „Gibt es überhaupt eine Kreditkarte für den Leihwagen?“ lassen dem Berufsschüler aus Leidenschaft keine Ruhe. Das Hückelhovener Publikum kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus, die Erzählungen des Hürther Originals sorgten ganz offensichtlich für gute Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern. Insgesamt stand der Comedian gut zwei Stunden auf der Bühne. Der gelungene Abend mit viel Lachen und in guter Gesellschaft mit großem Besuch aus Hürth wird den Besuchern wohl noch lange in Erinnerung bleiben.