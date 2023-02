Denkmalpflege in Erkelenz Das Alte Rathaus kann viel erzählen...

Grundsätzlich solle niemand Angst vor geschützten Gebäuden haben: „Oft höre ich diese unbegründete Sorge, dass man an ein Denkmal nicht herandürfe. Dass das nicht stimmt, sieht man ja am Alten Rathaus“, sagte Pufke. Martin Fauck, der als Bauamtsleiter der Stadt auch die Untere Denkmalbehörde verantwortet, drückte es so aus: „Wir bauen mit Respekt vor dem Alten, aber mit neuen Ideen“ – das soll man bald auch an der Burg sehen, wo sich ein noch zu bauender Aufzugturm mit einer kleinen Brücke an die historische Mauer anschmiegen soll.