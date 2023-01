Nach Großdemonstration in Lützerath Aktivisten relativieren Gewalttaten – und kündigen weitere Aktionen an

Erkelenz · Nach der Großdemonstration mit mehr als 15.000 Menschen am Tagebau in Lützerath sprechen die Aktivisten am Sonntag von „massiver Polizeigewalt“ und lebensgefährlich verletzten Menschen. Von Angriffen auf die Polizei distanzieren sie sich nicht.

15.01.2023, 14:23 Uhr

20 Bilder Aktivisten durchbrechen Polizeilinien vor Lützerath 20 Bilder Foto: dpa/Oliver Berg