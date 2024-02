Demo gegen Rechts Nie wieder ist jetzt – auch in Erkelenz

Angenehm überrascht war nicht nur Toni Pakusa von dem großen Andrang zur Demonstration gegen Rechtsradikalismus und für Demokratie am Samstagnachmittag in Erkelenz. Mit 1000 Teilnehmern hatte der Geschäftsführer des „Bündnisses gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg“ als Organisator gerechnet. Es waren weitaus mehr Menschen, die sich auf der Fläche am Konrad-Adenauer-Platz, auf dem Bahnhofvorplatz, vor dem Amtsgericht und stadteinwärts bis weit in die Kölner Straße zusammengefunden hatten, um zu zeigen, was sie von rechter Hetze, Faschismus und der AFD halten: nämlich nichts.