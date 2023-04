Delikatesse aus Erkelenz Spargelernte steht kurz bevor

Zur Preisentwicklung sind keine Prognosen möglich – dazu ist es einfach noch zu früh. Man müsse sehen, wie der Markt sich in den kommenden Wochen entwickelt. Bei gleichbleibendem Umfang der Ernte wie in den Vorjahren dürfte es laut Heimanns wegen des gestiegenen Mindestlohns eine leichte Preissteigerung geben. Dass der Preis für den Erkelenzer Spargel in diesem Jahr aber durch die Decke schießt, kann sich Birgit Heimanns nicht vorstellen: „Bei utopischen Preisen kauft niemand mehr Spargel.“