Stadt plant Umbauten und Erneuerungen : Das tut sich auf den Erkelenzer Spielplätzen

Naturbelassen, weitläufig und mit abwechslungsreichen Geräten: Der Spielplatz in Borschemich ist beispielhaft. Foto: Thomas Mauer

Erkelenz An vielen der 53 Erkelenzer Spielplätze gab oder gibt es Verbesserungsbedarf.Die Kinder spielen bei der Planung der Plätze eine große Rolle. Eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen.

An den 53 Spielplätzen im Erkelenzer Stadtgebiet gibt es ständig etwas zu tun. Eine Übersicht, welche Maßnahmen die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten umgesetzt hat oder noch plant.

Für die Spielpätze in Tenholt und an der Jean-Monnet-Straße im Grünzug Süd werden neue Kombinationsspielanlagen aufgebaut. Diese gehen auf Ideen und Wünschen von den Kindern und Jugendlichen zurück. Die alten Spielgeräte werden dazu abgebaut und die Flächen für den Aufbau vorbereitet. Die Baumaßnahmen werden in den Sommermonaten durchgeführt.

Für den Spielplatz Oidtmannhof wird es ebenfalls eine neue Anlage geben. Die Ergebnisse aus dem Beteiligungsverfahren fließen in die Entscheidung mit ein.

Für den Spielplatz im Umsiedlungsstandort Keyenberg-neu hat im vergangenen Jahr eine Kinderbeteiligung stattgefunden. Sie waren aufgefordert, ihren „Traumspielplatz“ vorzustellen. Die Auswahl der Spielgeräte steht fest, die Bauarbeiten werden bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Der Spielplatz an der Vossemer Straße in Gerderath ist nicht mehr schön. „Für diesen Spielplatz wurden Haushaltsmittel eingestellt, da hier etwas geschehen muss“, teilt die Verwaltung mit. Die große Sandfläche wird mit attraktiven Spielgeräten aufgewertet, „um der zentralen Lage in Gerderath gerecht zu werden“. Auch hier soll es bis zum Sommer ein Beteiligungsverfahren geben.

Der Spielplatz in Matzerath wird im Zusammenhang mit dem dort neu entstehenden Wohngebiet von der Fläche her verändert. Auch hier werden demnächst bestehende Geräte ab- oder umgebaut und neue bestellt.

Auch im Baumschulpark Mennekrath müssen Geräte erneuert werden, um das gesamte Erscheinungsbild wieder aufzufrischen.

Die Bürgerwiese in Kaulhausen ist ebenfalls noch recht neu, wurde im vergangenen Herbst eingeweiht. Auf der Wiese steht eine kleine Kombinationsspielanlage im Sand, dazu gibt es eine Sitzgruppe. Die umliegende Rasenfläche soll noch weiter aufgewertet werden.

Einige kleinere Maßnahmen setzte die Verwaltung in diesem Frühjahr schon um. Auf dem Spielplatz in Oerath wurde der Spielturm durch ein Kletternetz ergänzt und attraktiver gestaltet. Seit zwei Jahren hängt auf dem Spielplatz Wilhelmstraße in Erkelenz ein Eltern-Kind-Schaukelsitz. Weitere Exemplare wurden auf den Spielplätzen in Tenholt und Bellinghoven, Kreuzherrenpfad ergänzt.

In Bellinghoven wurde ein Wipptier aufgebaut und zu Ostern kam ein Trampolin hinzu. Weitere Klein-Kinder-Schaukelsitze wurden auf dem Spielplatz in Venrath und in Schwanenberg ergänzt.

(RP)