Bürgermeisterwahl in Wegberg So geben Sie am Sonntag Ihre Stimme ab

So wird gewählt Die Wahllokale haben am Sonntag, 18. Februar, zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Auf der persönlichen Wahlbenachrichtigung steht, wer wo wählen kann. Wähler müssen ihren Personalausweis und sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Wahlhelfergeben die Stimmzettel aus. Darauf stehen die drei Kandidaten, die gewählt werden können. Mit dem Stimmzettel geht der Wähler alleine in die Wahlkabine, denn die Wahl ist geheim. Es darf insgesamt nur ein Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht werden. Ungültig wird der Stimmzettel, wenn mehr als ein Kreuz gemacht wird, wenn das Kreuz nicht eindeutig zugeordnet werden kann, oder wenn etwas auf dem Stimmzettel handschriftlich vermerkt ist. Nach der Wahl wird der Stimmzettel zusammengefaltet und in die Wahlurne geworfen. Briefwahl ist noch bis Freitag, 16. Februar, 18 Uhr möglich, darüber hinaus nur in Ausnahmefällen mit einem ärztlichen Attest und einer Vollmacht.