Abwechslungsreich Die Top-Geschichten des Jahres 2023

Für viel Aufsehen, Entsetzen und Unverständnis hat in der Region der Fall der vermissten Dorota G. aus Süsterseel (Kreis Heinsberg) gesorgt. Im Sommer dieses Jahres fand die Polizei Leichenteile der seit 2016 verschwundenen Frau in der Gartenlaube, die zu der Wohnung ihres Mannes in Geilenkirchen gehörte – der sich nie an den zahlreichen Suchaktionen nach der jungen Mutter beteiligt haben soll. Nach diesem Fund konnte der Mann nach jahrelanger Ermittlungsarbeit erneut festgenommen und auch verurteilt werden.