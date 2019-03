Am 22. März 2019 wurden im Foyer der Stadthallein Erkelenz die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2018 geehrt. Die Erkelenzer Sportler des Jahres 2018: André Lennartz (Platz zwei, l.), Daniel Lambertz (Platz drei, 2.v.l.), die Handballerinnen der ETV-B-Jugend mit ihren Trainerin Steffi Ritz (3.v.l.) und Frank Höffges (5.v.l.), Nina Holt (hinten, 3.v.l.), Stefanie Rahn (hinten, 2.v.r.) und Sina-Mai-Holthuijsen (r.). Es fehlt Jonas Hanßen, der zum fünften Mal in Folge Sportler des Jahres wurde, der an der Ehrung nicht persönlich teilnehmen konnte.