Systemausfall, Frust und verständnisvolle Kunden Das sagen Erkelenzer Apotheker zum E-Rezept

Seit Beginn des Jahres 2024 ist für Kassenpatienten das elektronische Rezept (E-Rezept) Pflicht. Was in der Theorie gut klingen mag, hat sich in der Praxis bislang nur bedingt bewährt. Immer wieder komme es zu Pannen und Problemen, Patienten stehen in der Apotheke und können die verschriebenen Medikamente nicht wie erhofft mit nach Hause nehmen. Mitunter müssen sie Stunden oder sogar Tage warten.