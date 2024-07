Spielzeit 2024/2025 Das ist das neue Theaterprogramm für Erkelenz

Plötzlich Shakespeare Am 24. Oktober kommt die Komödie nach dem Roman von David Safier als Produktion der Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig in die Erkelenzer Stadthalle. Einer der Schauspieler dürfte einigen TV-Zuschauern bekannt sein, Thomas Held war über Jahre bei Sat1 bei der Show „Sechserpack“ zu sehen. In dem Stück „Plötzlich Shakespeare“ wird die liebeskranke Rosa per Hypnose in ein früheres Leben versetzt – und landete im Körper von William Shakespeare im Jahr 1594. „Sie muss sich als Mann im London des 16. Jahrhunderts nicht nur mit liebestollen Verehrerinnen rumschlagen, sondern auch mit Shakespeare selber, der nicht begeistert ist, dass eine Frau seinen Körper kontrolliert“, heißt es in der Programmvorschau. Der Beginn einer merkwürdigen Lovestory.