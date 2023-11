Karneval in Erkelenz Jecken aus dem Erkelenzer Land feiern

Prinz Ingo sorgte für viel Gelächter, als er seine originelle Regierungserklärung vortrug. Der gelernte Metzger fand die Zeit dafür beim Frikadellenbraten, wie er seinen närrischen Untertanen augenzwinkernd verriet: „Dabei habe ich immer Zeit zum Nachdenken.“ Mit seinen elf närrischen Regeln forderte er eine Verjüngungsmedizin, um in 37 Jahren das 200-jährige Bestehen der Gerderhahner Karnevalsgesellschaft mit zahlreichen jungen Menschen ausgiebig feiern zu können. Beitrittsformulare sollen künftig automatisch an Neugeborene ausgehändigt werden, um den Fortbestand der KG zu sichern. Obwohl Prinz Ingo eigentlich an seine Anka fest vergeben ist, trat er in der Herzblatt-Show der Marketenderinnen als Kandidat an und begab sich auf eine nicht ganz ernst gemeinte Suche nach einer neuen Partnerin. Mit einer gelungenen Sister-Act-Parodie begeisterten die Mitglieder des Elferrates, die sich als Nonnen und Mönche kostümiert hatten. Die von Julia von der Burg angeleitete Mini-Tanzgruppe als Schmetterlinge wurde mit viel Applaus des Publikums belohnt. Ganz in den Kölner Farben Rot und Weiß präsentierten sich die Mitglieder der Jugendtanzgruppe. Der Heimatverein Granbusch begeisterte mit seinem Gesang. Die Golkrather Knallköpp proklamierten am Wochenende Uwe und Katharina Pomplun als neues Prinzenpaar.