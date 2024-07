160 Unternehmen Das Erfolgsrezept des Wegberger Experten-Netzwerks

In Wegberg, Mönchengladbach, Krefeld, Grevenbroich, Heinsberg-Dremmen sowie Frechen kommen die Netzwerker bereits alle 14 Tage zusammen. Weitere regionale Gruppen sind angedacht. Dabei wagt der Wegberger Versicherungsmakler demnächst auch den Schritt ins Nachbarland. „Ich plane Gründungen in Roermond und Venlo. Räume sind vorhanden, aber es fehlt noch ein Moderator mit Niederländisch-Kenntnissen", berichtet Sieben. Professionelles Empfehlungsmarketing, das dem Ausbau der eigenen Geschäftstätigkeit dient – so umschreibt der Initiator das Konzept, das hinter seinem Experten-Netzwerk steckt. Das Besondere dabei: In jeder Gruppe wird auf das Alleinstellungsmerkmal geachtet – jeder Fliesenleger, Anstreicher, Parkettverleger oder Klempner ist immer nur einmal vertreten, um Konkurrenzsituationen zu vermeiden. Bei Rechtsanwälten macht Sieben eine Ausnahme. Denn: Juristen hätten sich auf unterschiedliche Fachbereiche spezialisiert. Während der eine für Familienrecht zuständig ist, kommt er seinem Kollegen mit dem Schwerpunkt Strafrecht nicht ins Gehege. „Jeder einzelne Unternehmer arbeitet bei uns an der Verbesserung und Intensivierung seiner eigenen Geschäftsaktivitäten und der der anderen Mitglieder", so der Gründer, der aus Mönchengladbach stammt und den die Liebe in die Mühlenstadt verschlagen hat. Und weiter: „Jeder Unternehmer setzt sich mit seinem geballten Fachwissen zum Nutzen aller ein. So profitieren alle vom Wissen des Einzelnen."