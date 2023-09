Veranstaltung am Sonntag Das bietet der Kulinarische Treff in Erkelenz

Erkelenz · Zahlreiche Gastronomen locken am kommenden Sonntag mit ihren Spezialitäten in die Erkelenzer Innenstadt. Auch die Geschäfte werden dann geöffnet sein. Was die Besucher erwartet.

19.09.2023, 05:10 Uhr

Impression vom Kulinarischen Treff im Vorjahr. Foto: Ruth Klapproth

Der Kulinarische Treff mit verkaufsoffenem Sonntag lockt am 24. September in die Erkelenzer Innenstadt. Von 12 bis 18 Uhr bietet der Treff eine große Auswahl an Gerichten, ab 13 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Veranstalter sind das Stadtmarketing Erkelenz und der Gewerbering Erkelenz. Zahlreiche regionale Betriebe werden am Sonntag, zusätzlich zu den ohnehin dort ansässigen Lokalen, rund um den Markt kochen. Das Bistro Vintage bietet unter anderem ein Kürbisrisotto mit geschmortem Kürbis sowie zu den Speisen ausgewählte Weine an. Traditionell mit gebratenen Gambas in scharfer Sauce, der neu kreierten toskanischen Fischsuppe und einem weiteren Gericht präsentiert Fisch Lemmen hochwertige Speisen aus dem Meer. Das Troyka hat unter anderem einen Gin-Tonic-Lachs mit armenischer Gurke und Smetana angekündigt. Auch dort gibt es zum jeweiligen Essen selektierte Weine. Verschiedene Quiches, Kaffee und eine Kuchenauswahl können bei der Müller-Platz Objekt-& Eventmanagement GmbH probiert werden. Aus Wassenberg ist der „Landmann“ mit exquisiten Käsespezialitäten vertreten. Ebenfalls aus Wassenberg und erstmalig dabei ist die Bäckerei Esser, die frische, erstklassige Backwaren anbietet. Abgerundet wird das Schlemmerprogramm durch Cocktailchef Niederrhein mit frisch zubereiteten Cocktails. Das Hotel am Weiher übernimmt in diesem Jahr den Getränkeausschank auf der Veranstaltungsfläche. Auf Wunsch mehrerer ausstellender Betriebe findet der Kulinarische Treff auf der Parkplatzfläche des Marktes statt. So können die am Markt ansässigen Gastronomen ihre Außenbestuhlung beibehalten und eigene Leckereien anbieten. „Der Probiergedanke, die Vielfalt sowie die Verpflichtung zur Qualität in Verbindung mit dem Flair rund um das Alte Rathaus sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren des kulinarischen Treffs“, erläutert Stefan Lemmen, Vorstandsmitglied des Gewerberings und Projektleiter der Veranstaltung. Auf der Kölner Straße präsentiert sich vor ihrem Geschäft die Metzgerei Rösken, ebenfalls wird auf der Kölner Straße der Thermomix vorgeführt. Musikalisch begleitet wird der kulinarische Treff durch den Walking Act Combo Combo, der für Unterhaltung quer durch die Innenstadt sorgt. Parkmöglichkeiten sind unter anderem auf dem Dr.-Josef-Hahn-Platz (Burgparkplatz), auf Teilen der Westpromenade, auf dem Schulhof der Hauptschule und der Franziskus-Grundschule sowie in der Tiefgarage Hermann-Josef-Gormanns-Straße zu finden. Parkplätze bieten außerdem das nahe gelegene Parkdeck Aachener Straße oder die Park-and-Ride-Anlagen an der Anton-Raky-Allee und der Neusser Straße. Die normalerweise immer parallel stattfindende Automobilmesse EAA wurde in diesem Jahr hingegen mangels interessierter Unternehmen abgesagt.

(RP)