Daniel Stolz aus Erkelenz Ein ganz besonderer Gesangsstar

Er freut sich immer sehr auf die wöchentlichen Chorproben mit dem Gospelchor Rejoising, die freitagsabends im evangelischen Gemeindezentrum in der Mühlenstraße stattfinden. Sie waren sogar der vorrangige Grund, warum sich Daniel Stolz dazu entschieden hat, in die Erka-Stadt zu ziehen. Der 39-Jährige hat ein Zimmer mit eigenem Bad in der Wohngemeinschaft im Oerather Mühlenfeld bezogen. Fünf Menschen mit Handicap leben hier zusammen.