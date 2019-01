Karneval in Immerath: Mädche wieder ganz jeck

IMMERATH Das abwechslungsreiche Programm, das die Veranstalter zusammengestellt hatten, ließ keine Wünsche an eine moderne Damensitzung offen. Die „Jeckelenzer Mädche“ hatten diesmal das Thema „Zirkus“ auserkoren. Mit „Hätzblatt“ herrschte schnell ausgelassene Karnevalsstimmung im bunten Kaisersaal in Immerath.

Wenn man etwas mit einem Zirkus verbindet, dann ist es eine bunte Vielfalt. Vielfältig war es allemal, was man getreu dem Zirkus-Motto der Karnevalssitzung im Immerather Kaisersaal am Freitagabend pünktlich um 20.11 Uhr sehen und erleben konnte. Es waren sowohl klassische als auch ausgefallene Kostüme vertreten bei der Damensitzung der „Jeckelenzer Mädche“, die in diesem Jahr in die dritte Runde ging. Die Vielfalt reichte von Clowns und allseits beliebten Tierkostümen über Schneeflocken, Matrosinnen und Bonbons bis zu außerirdischen Marsmädchen und ausgefallenen Sternzeichen, deren Kostüme von Lichterketten geziert wurden.